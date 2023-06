Nové zábery Jennifer Aniston vyvolali šialenstvo: Nuž, aj ona je už stará!

Jennifer Aniston je úspešná, krásna a inšpiratívna žena. Nie je žiadnym tajomstvom, že počas najväčšej slávy, keď sa nakrúcal seriál Priatelia, chodievali ženy s jej fotkou do kaderníctva, lebo chceli mať rovnaký účes.

Keď už je reč o vlasoch, slávna herečka má vlastnú značku vlasovej kozmetiky a sama si ju aj propaguje. Nový výrobok odporúčala fanúšikom aj v týchto dňoch, keď na sociálnych sieťach zverejnila krátke video. V ňom bez okolkov predviedla dôkaz, že aj ona jednoducho starne. A to šedivé korienky, ktorým by určite padla vhod návšteva kaderníka.

Fanúšikovia však pri pohľade na to neskrývajú svoje nadšenie. „Och, ako veľmi ťa ja milujem za to, že si nám ukázala, že ani ty nie si vždy dokonalá,” napísala pod príspevok istá fanúšička. „Stále si nádherná! Aj so šedinami na hlave,” pridal sa jeden z priaznivcov.