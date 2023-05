DRÁMA u slávneho herca: Vlámal sa k nim ozbrojený muž... Báli sa o svoje životy!

Správy o incidente priniesol portál Daily Mail. Nevedno, kedy presne k nemu došlo. V uplynulých dňoch však súd vydal trojročný zákaz priblíženia sa k hercovej rodine. Spomínaný útočník sa volá Jack Bissell, má 35 rokov a pracoval ako kuchár v istej reštaurácií. Aké je jeho prepojenie so slávnym hercom a dôvody jeho konania nie sú známe.

Ako uvádza spomínaný portál, Jack Bissell sa s nožom v ruke dostal na pozemok domu, kde Cumberbatch žije so svojou ženou Sophie a ich troma ratolesťami. „Viem, že ste sa tu presťahovali. Dúfam, že to tu všetko zhorí,” vykrikoval.

Hercova rodina bola našťastie vnútri domu. Skôr, než však prišla polícia, Jack ušiel. Muži zákona ho však usvedčili na základe stôp DNA, ktoré tam po sebe nechal. „Prirodzene, všetci boli veľmi vystrašení. Mysleli si, že tento muž sa dostane nejako do domu a ublíži im,” uviedol dobre informovaný zdroj. „Našťastie, nezašlo to až tak ďaleko. Ale Benedict a Sophie majú za sebou bezsenné noci, keď sa strachovali, že by mohol opäť zaútočiť. Fakt, že išlo o cielený útok, je dosť desivý,” uzavrel.