Známy herec opísal chvíle hrôzy: Spolu s kamarátmi ho uniesli... Zmenilo mu to život!

Benedict Cumberbatch (Zdroj: SITA)

Pred viac ako 20-timi rokmi zažil slávny herec na vlastnej koži scénu ako z filmu. V Južnej Afrike natáčal minisériu To the Ends of the Earth a spoločne s niekoľkými kamarátmi sa vybral na aute preskúmať miestne krásy. Počas toho však dostali defekt, čo využili šiesti muži, ktorí ich okradli a následne donútili nastúpiť do ich auta.

Po niekoľkých hodinách ich vyložili a prikázali im, aby si kľakli do pozície, pri ktorej si mysleli, že ich popravia. To sa však nestalo a zlodeji ušli. Aj napriek tomu, že nikomu z nich neublížili, tak tento hrozný zážitok herca navždy poznamenal.

Benedict Cumberbatch (Zdroj: SITA)

O tom, aké následky to na neho malo, porozprával Cumberbatch v rozhovore pre magazín Variety. „Dalo mi to úplne iný pohľad na čas, ale nie úplne dobrý. Stal som sa nedočkavým v tom, že som chcel žiť život menej tradične a dodnes s tým bojujem. Stal som sa závislým na adrenalíne a extrémnych športoch. Robil som veci, pri ktorých som mohol zomrieť. Skákal som z lietadiel a podstupoval rôzne riziká. Okrem mojich rodičov mi však v tom čase na nikom nezáležalo," uviedol herec.

„Zmenila ma až moja rodina, vtedy človek vytriezvie. V minulosti som sa pozrel až za hranu. Som zmierený s tým, čo tam je. A akceptoval som, že je to koniec všetkých našich príbehov. Vo chvíli, keď máte deti, tak si tieto veci uvedomíte oveľa viac," doplnil Cumberbatch, ktorý je otcom troch detí - synov Christophera (9), Hala (7) a Finna (6), ktoré má s manželkou Sophie Hunter.

Sophie Hunter, Benedict Cumberbatch (Zdroj: SITA)