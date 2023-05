Život slávnej Tiny Turner (†83) bol plný NÁSILIA a SMÚTKU: V posledných rokoch prežívala tú najväčšiu bolesť!

Hovorí sa, že niet väčšej bolesti, ako keď rodič musí pochovať svoje dieťa. Rocková babička Tina Turner prežívala tieto muky hneď dvakrát. V roku 2018 prišla o syna Craiga (†59), ktorý spáchal samovraždu. Rovnaký žiaľ ju zasiahol aj v decembri 2012, keď jej ďalšieho syna - Ronnieho (†62) našli doma mŕtveho jeho susedia. Dnes je už legendárna speváčka spolu s nimi na druhom svete...

Obrovská bolesť spôsobená smrťou synov však nebolo to jediné, s čím sa musela slávna umelkyňa počas života popasovať. O náročných a bolestivých obdobiach svojho života prehovorila len pred pár rokmi vo svojom životopisnom dokumente s názvom TINA. „Môj život bol plný násilia. Neexistuje iný spôsob, ako vyrozprávať tento príbeh. Je to skutočné a je to pravda,” uviedla vtedy.

Nie je tajomstvom, že Tina si počas manželstva s Ikeyom Turnerom prešla hotovým peklo. Fyzické násilie, drogy a alkoholové excesy boli na dennom poriadku. „Stalo sa, že mi do tváre hodil šálku horúcej kávy. Mala som popáleniny tretieho stupňa,“ povedala Tina na margo ich spolužitia. „Môj nos používal ako boxerské vrece tak často, že som počas spevu cítila, ako mi krkom steká krv. Zlomil mi čeľusť, v podstate si nepamätám, aké to bolo nemať monokle pod očami,“ šokovala na inom mieste legenda, ktorá sa podľa vlastných slov v tom čase dokonca pokúsila o samovraždu.

Svoje šťastie našla Tina až v roku 1985, keď jej osud priviedol do cesty o 16 rokov mladšieho hudobného producenta Erwina Bacha. Po 27 rokoch spolužitia sa dvojica zosobášila a spoločne prekonali množstvo problémov. Speváčka prekonala infarkt, choroby obličiek a žalúdka, istý čas bojovala aj s rakovinou čriev. Či ju táto zákerná choroba sužovala aj na sklonku života, s istotou nevedno. V spoločnosti sa naposledy ukázala v roku 2019 a verejnosti sa potom vyhýbala.



