Slávna modelka dovolenkuje v rodnej Brazílii: Plavky nuda, ale... Och, to božské telo!

Alessandra Ambrosio si získala slávu hlavne vďaka svojej kráse, ktorú vo svete modelingu predvádza dlhé roky. Okrem toho sa objavila aj v niekoľkých známych filmoch, ako je napríklad bondovka Casino Royale.

Galéria fotiek (12) Alessandra Ambrosio

Zdroj: SITA

Momentálne sa nachádza v jej obľúbenej dovolenkovej destinácii v brazílskom meste Florianópolis, kde je so svojou rodinou. Na miestnych plážach samozrejme znova ukázala, prečo patrí medzi najkrajšie ženy sveta.

V zelených plavkách predviedla hlavne svoju dokonalú postavu, ktorou ohurovala návštevníkov pláže. Okrem toho však ukázala aj to, že jej to veľmi pristane, aj keď je nenalíčená a o to viac v tomto prípade vynikla jej prirodzená krása.