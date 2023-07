Stelesnený sen všetkých chlapov: Krásna topmodelka VYVÁDZALA v mori… BITKA so sexi kamarátkou!

Galéria fotiek (2) Alessandra Ambrosio patrí k najžiadanejším topmodelkám sveta.

Zdroj: SITA

IBIZA - Pastva pre oči! Hoci modelka je Alessandra Ambrosio (42) mamou dvoch detí a má dávno po štyridsiatke, pri pohľade na ňu by to tipol len málokto. Stále totiž vyzerá ako tínedžerka. Dôkazom sú aj jej najnovšie fotky z dovolenky na Ibize. Vyvádzala tam v mori... A perfektne vyzerala aj pri bitke so sexi kamarátkou!