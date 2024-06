Brat Lady Diany (†36) prežíva náročné obdobie: Rozvod po 13-tich rokoch!

Charles Spencer (Zdroj: profimedia.sk)

V marci sme vás informovali o tom, že sa Spencer rozhodol prehovoriť o jeho náročnom detstve. Vo svojej knihe A Very Private School napísal, že na internátnej škole bol obeťou sexuálneho zneužívania.

Práve písanie tejto knihy však malo podľa Daily Mail spôsobiť napätie v jeho manželstve. To vyústilo až do rozhodnutia, že on a jeho manželka Karen sa po 13-tich vydajú vlastnými cestami. Počas ich manželstva sa im narodila dcéra Charlotte Diana (12).

„Je to nesmierne smutné. Momentálne sa chcem venovať mojim deťom a vnúčatám. Karen prajem do budúcna všetko šťastie sveta," uviedol Spencer. Ten má z predchádzajúcich dvoch manželstiev dokopy 6 detí a jeho manželka sa pred ich vzťahom stala matkou 2-krát.

Charles Spencer, Karen Spencer (Zdroj: Profimedia)