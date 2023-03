NECHUTNÉ komentáre na Cibulkovú po pôrode: TOTO vážne?!

„A zrazu je náš svet kompletný - slovami sa nedá vyjadriť lásku, ktorú už k tebe prechovávame, dievčatko naše. Vitaj na svete, Nina Navara,“ napísala pyšná mamina k záberu z pôrodnice, kde už svoju dcérku kŕmi. Táto radostná správa okamžite obletela médiá aj sociálne siete.

A fanúšikovia prominentnej rodinky sa pri pohľade na intímny záber s bábätkom takmer roztopili a čerstvým dojnásobným rodičom srdečne gratulovali. Teda, aspoň väčšina z nich. Ako to už býva, našli sa aj takí, čo si ani pri takejto príležitosti neodpustili to, aby si do Dominiky rypli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram D.C.

„Ježiš, porodí a hneď sa musí pretrčiť na Instagram, lebo to je asi najdôležitejšie," „No a Cibulková má zasa o dôvod navyše ukazovať sa," či „A čo ste z toho takí nadšení. Čo je to jediná žena, čo porodila? Tam nech sa radšej stará ako hneď rieši Instagram," odkázali Dominike ľudia, ktorí zrejme nemajú na robote nič iné, než si vybíjať zlosť.

Veď povedzme si na rovinu. Hoci sa to niektorým veľmi nepáči, sociálne siete sú skrátka v dnešnej dobe súčasťou našich životov a narodením dieťatka sa na Instagrame či Facebooku pochváli takmer každá mamina. A je to len ich osobná voľba rovnako ako to, ak sa niekto rozhodne, že sa na sociálnych sieťach ukazovať nebude...

Dominike a Michalovi k narodeniu dcérky ešte raz srdečne gratulujeme!