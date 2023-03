Španielsku princeznú (17) čakajú DRSNÉ ČASY: Kráska musí ísť na vojnu!

Leonor je staršia dcéra španielskeho kráľa Filipa VI. (a kráľovnej Letizie). V októbri dovŕši 18 rokov a preto bude v školskom roku 2023-24 navštevovať Všeobecnú vojenskú akadémiu (AGM) v meste Zaragoza na severovýchode krajiny, uviedla ministerka obrany Margarita Roblesová.

Potom strávi rok v škole námorných síl v severozápadnom regióne Galícia a rok v leteckej škole v juhovýchodnom regióne Murcia.

„Princezná musí absolvovať vojenský výcvik, ako to urobil jej otec, a ako sa to robí aj v iných parlamentných monarchiách. V uplynulých rokoch sme vynaložili značné úsilie na začlenenie žien do ozbrojených síl," dodala Roblesová.

Galéria fotiek (3) Princezná Leonor so svojou matkou kráľovnou Letiziou

Zdroj: profimedia.sk

Princezná Leonor by mala koncom mája zmaturovať po dvojročnom študijnom pobyte na strednej škole UWC Atlantic College v britskom Walese. Ak pôjde v šľapajach svojho otca, po vojenskom výcviku bude pokračovať v štúdiu na niektorej zo španielskych univerzít a potom absolvuje magisterské štúdium v zahraničí.

Filip VI. študoval právo na madridskej univerzite Complutense a potom získal magisterský titul v odbore medzinárodné vzťahy na Georgetownskej univerzite vo Washingtone.

Podľa ústavy sa princezná Leonor po nástupe na trón stane hlavou ozbrojených síl, pripomenul vo vyhlásení španielsky kráľovský palác.