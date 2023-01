Princ Harry odhalil, že v Afganistane ZABIL 25 ľudí: Teraz sa naňho valí KRITIKA... Už BUĎ TICHO!

Vojvoda zo Sussexu slúžil v britskej armáde desať rokov, počas ktorých ho dvakrát vyslali do Afganistanu. Harry napísal, že väčšina vojakov netuší, koľko ľudí v boji zabila, no on si celé svoje pôsobenie v Afganistane zaznamenal.

"Vždy som vedel presne povedať, koľko nepriateľských bojovníkov som zabil. A zdalo sa mi podstatné nebáť sa toho čísla. Spomedzi mnohých vecí, ktoré som sa naučil v ozbrojených silách, bola jednou z najdôležitejších zodpovednosť za svoje činy," napísal v knihe.

Dodal, že by bol radšej, keby tieto štatistiky nemal na pamäti, no tiež by "preferoval žiť vo svete bez Talibanu a bez vojny". Harry vo svojej knihe spomienok tiež uviedol, že ako 17-ročný užíval kokaín. Túto drogu mu podľa jeho slov ponúkli počas poľovníckeho víkendu. "Nebolo to veľmi zábavné a nevyvolalo to vo mne taký pocit, že by som sa cítil obzvlášť šťastný, ako sa to zdalo iným. Cítil som sa však inak, a to bol môj hlavný cieľ. Cítiť. Byť iný," napísal.

Podľa agentúry AFP sa zdá, že Harry užíval kokaín až po tom, ako ho jeho otec, súčasný kráľ Karol III., vzal na kliniku pre drogovo závislých, keď sa zistilo, že ako neplnoletý pil alkohol a fajčil marihuanu. Sky News tvrdí, že sa ku Harryho knihe spomienok Spare dostala týždeň pred oficiálnym vydaním, keďže bola omylom dostupná na predaj v Španielsku.

A okamžite sa na princa Harryho zvalila vlna kritiky. Spisovateľ A. N. Wilson označil rozhodnutie Harryho vydať túto knihu za vypočítavé i zlomyseľné s tým, že výsledkom bude zvýšenie sympatií voči kráľovskej rodine, nie samotnému princovi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA

Bulvárny denník The Sun uviedol, že Harry si zvolil "deštruktívnu, pomstychtivú cestu" a vymenil vlastnú rodinu za milióny dolárov. V úvodníku mu odporučil počúvať výzvy priateľov, aby "pre vlastné dobro prestal". Novinárka denníka The Guardian Gaby Hinsliffová konštatovala, že vydaním knihy princ prešiel od otázok "nepríjemného verejného záujmu" k praniu špinavej bielizne na verejnosti.

Harryho tvrdenie, že v Afganistane zabil 25 ľudí, a prirovnanie jeho tamojšej služby v armáde k odstraňovaniu figúrok zo šachovnice, označili mnohí za nevhodné. Rozhnevalo aj niektorých veteránov, podľa ktorých sa tým princ obrátil chrbtom aj k svojej armádnej rodine, pričom jeho vyjadrenia môžu "živiť džihádistickú propagandu".

V Afganistane vyjadrenie Harryho odsúdil hovorca vlády Talibanu i popredný líder tohto fundamentalistického hnutia Anas Hakkání, ktorý na sociálnej sieti uviedol: "Pán Harry. Tí, ktorých ste zabili, neboli šachovými figúrkami, ale ľuďmi." V čase, keď sa na Twitteri šíri hashtag #ShutUpHarry (Mlč, Harry), The Sun citoval zdroje blízke jeho otcovi kráľovi Karolovi III., podľa ktorých povedal, že ho synova kniha zarmútila. Palác však oficiálne stanovisko nevydal.