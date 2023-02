Známa modelka ukázala viac, ako bolo vhodné: Okoloidúci sa nestačili čudovať!

Galéria fotiek (8) Joy Corrigan

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Nechýbalo veľa a celému svetu by ukázala aj to, čo malo zostať skryté. Svetoznáma americká modelka Joy Corrigan (28) sa v uliciach Los Angelese premávala v poriadne odvážnom outfite, ktorý len s problémami zakrýval jej prsia. Známej kráske to však očividne vôbec neprekážalo.