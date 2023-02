Ďalšia MÓDNA POHROMA Cruisovej ex: Chúďa, zase je na smiech!

Galéria fotiek (8) Katie Holmes

Zdroj: SITA

NEW YORK - Opäť krok vedľa! Herečka Katie Holmes (44) by už fakt mala zmeniť svoju stylistku. Sympatická brunetka si vo štvrtok večer vyšla do spoločnosti a hoci rozdávala úsmevy na všetky strany, za svoj outfit znovu schytala poriadnu kritiku.