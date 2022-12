Drsný NÁKLAD známej herečke kvôli tomuto outfitu: Zaspala si dobu?! Veď už nie je rok 2000!

NEW YORK - Zavalili ju brutálnou kritikou! Je pravda, že herečka Katie Holmes (43) nepatrí medzi najštýlovejšie či najlepšie sa obliekajúce celebrity... Avšak outfit, v ktorom sa naposledy objavila na červenom koberci, vyvolal priam nepochopiteľnú situáciu. Užívatelia na sociálnych sieťach herečku vôbec nešetrili a v komentároch si na nej poriadne zgustli.

Katie Holmes si pred pár dňami vyrazila za zábavou. Zavítala na podujatie Jingle Ball, kde ochotne pózovala prítomným bulvárnym fotografom. Na jej tvári nechýbal typický úsmev a sympatická brunetka nemala ani len tušenia, čo ju nasledujúce dni čaká...

Slávna brunetka sa na červenom koberci predviedla v outfite, ktorý pozostával z džínsov, ktoré prekryla tmavomodrými minišatami. Na nohy si obula tenisky. Tento štýl obliekania svojho času obľubovali mnohé tínedžerské hviezdičky. Spomenúť možno Britney Spears, speváčky z Destiny´s Child, Mischu Barton, či Hilary Duff. Išlo však o trend, ktorý bol in na prelome milénia... A užívatelia sociálnych sieti to exmanželke Toma Cruisa dali poriadne vyžrať!

Galéria fotiek (7) Katie Holmes

Zdroj: SITA

„Preboha! Táto žena zaspala dobu? Povedzte jej prosím niekto, že už nie je rok 2000. Vyzerá to katastrofálne,” znie jedna z mnohých negatívnych reakcií. „Katie by nemala zabúdať na to, že je verejne známa. Toto je naozaj krok vedľa,” zhodili sa ďalší z radov kritikov.

Medzi diskutujúcimi sa našli aj takí, čo herečku obraňovali s tvrdením, že je to len a len jej vec, čo si na seba oblečie. Pre médiá sa vyjadrila aj jej stylistka Brie Welch. Outfit vraj vyberali spoločne s herečkou a ich zámerom bolo, aby vyzerala mladistvo. Tenisky si k outfitu vybrala samotná Katie, keďže chcela staviť na pohodlie, lebo vedela, že na koncerte bude dosť tancovať.