Na červenom koberci žiari a v súkromí… Hviezdnu herečku na ulici prehliadnete: Ej, ale je DOGABANÁ!

Galéria fotiek (2) Katie Holmes

Zdroj: SITA

NEW YORK - Vážne to je ona?! Katie Holmes (43) nepatrí k najvýraznejším herečkám Hollywoodu, no keď sa postaví na červený koberec, vie zažiariť. V súkromí má však radšej anonymitu a zabezpečuje si ju tým, že zo seba urobí presný opak toho, čo fanúšikovia poznajú z tituliek magazínov. Najnovšie sa dogabala tak, že ju takmer nikto nepoznal!