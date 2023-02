Tieto hviezdy na BRIT Awards šokovali: Nahé XXL bruško, speváčka v bikinách a slávny spevák... Preboha, vyzerá ako BALÓN!

Ceny BRIT Awards sú určené najlepším britským a zahraničným hudobníkom a každoročne ich udeľuje organizácia British Phonographic Industry (BPI), dodala TASR na základe spravodajského materiálu BBC.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v londýnskej O2 aréne. Harry Styles získal štyri ceny zo štyroch nominácií: stal sa tak umelcom roka i najlepším popovým/R&B umelcom roka. Jeho pieseň As It Was sa tiež stala najlepšou piesňou roka a vďaka albumu Harry's House dominoval aj v ďalšej kategórii.

Americká speváčka Beyoncé bola ocenená v kategórii zahraničný umelec roka a zahraničná pieseň roka, a to za skladbu Break My Soul, uviedla BBC.

K umelcom, o ktorých sa v súčasnosti dosť hovorí, rozhodne patrí Sam Smith. Nesklamal ani tentokrát a zaručil si množstvo pozornosti. Na sebe totiž mal model, v ktorom pripomínal veľký čierny balón.

Galéria fotiek (8) Sam Smith

Zdroj: SITA

Prehliadnuť nešlo ani krásnu speváčku Jessie J, ktorá sa už čochvíľa stane maminou. Na slávnostné udeľovanie cien si obliekla červený komplet, ktorý úplne odhaľoval jej tehotenské bruško.

Galéria fotiek (8) Jessie J

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (8) Jessie J

Zdroj: SITA

Pohľady všetkých prítomných si uchmatla aj speváčka Talia Storm. Tá totiž na odovzdávanie prestížnych hudobných cien prišla v bikinách.

Galéria fotiek (8) Talia Storm

Zdroj: SITA

Menný zoznam laureátov:

Umelec roka: Harry Styles

Pieseň roka: Harry Styles - As It Was

Popový/R&B interpret roka: Harry Styles

Album roka: Harry Styles za Harry's House

Galéria fotiek (8) Harry Styles

Zdroj: SITA

Zahraničný umelec roka: Beyoncé (USA)

Zahraničný album roka: Beyoncé - Break My Soul

Hip-hop/grime umelec: Aitch

Tanečný počin: Becky Hill

Objav roka: Wet Leg

Skupina roka: Wet Leg

Zahraničná skupina roka: Fontaines D.C. (Írsko)

Rockový interpret/alternatíva roka: The 1975

Producent roka: David Guetta (Francúzsko)