SMRŤ významného muža šoubiznisu: Spolupracoval s mnohými hviezdami!

„Bruce bol architektom nášho videoklipu k skladbe Bohemian Rhapsody a k mnohým ďalším," povedal May, ktorého v stredu citovala spravodajská stanica BBC News.

Queen's Bohemian Rhapsody music video director Bruce Gowers dies at 82 https://t.co/NMOnA9edB1 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 18, 2023

Gowers počas svojej kariéry získal niekoľko prestížnych cien. Spolupracoval s viacerými slávnymi interpretmi vrátane Michaela Jacksona či The Rolling Stones. „V rockovej komunite bude veľmi chýbať a určite sa naňho nikdy nezabudne. Jeho rodine vyjadrujeme hlbokú sústrasť," povedal 75-ročný May.

Gowersovi sa videoklipom k skladbe Bohemian Rhapsody podľa bubeníka skupiny Rogera Taylora (73) podarilo vytvoriť "skutočne úspešný a propagačný nástroj" Queenu. Táto epická pieseň je tretím najpredávanejším singlom všetkých čias v Spojenom kráľovstve. V roku 1975 bola deväť týždňov na vrchole britskej hitparády a v roku 1991 sa po smrti speváka Freddieho Mercuryho vrátila na prvé miesto.

Išlo o prvý odvysielaný videoklip v britskej hudobnej relácii Top of the Pops. Gowers pre skupinu Queen režíroval aj videoklipy k skladbám Somebody to Love či You're My Best Friend.

Galéria fotiek (2) Bruce Gowers

Zdroj: profimedia.sk

Spolupracoval aj so skupinami Genesis, Bee Gees, Rush, Santana, Kiss, Toto, Supertramp alebo Kansas.Gowers režíroval aj projekty ako Live 8 (2005), Live Earth (2007) či prvý inauguračný koncert prezidenta USA Billa Clintona pri Lincolnovom pamätníku vo Washingtone (1993).