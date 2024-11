SMUTNÁ správa: Zomrel člen kapely Bee Gees... Stál za najväčšími hitmi!

(Zdroj: Getty Images)

Celý svet obletela smutná správa o smrti Colina Petersena, ktorý kedysi pôsobil v kapele Bee Gees.„S ťažkým srdcom oznamujeme úmrtie nášho drahého priateľa Colina Petersena" Informovala na Facebooku jeho súčasná skupina Best of The Bee Gees, v ktorej pôsobil. „Obohatil naše životy a spojil našu skupinu láskou, starostlivosťou a rešpektom. Nie sme si istí, ako by sme mohli pokračovať bez Colinovho žiarivého úsmevu a hlbokého priateľstva," znie oficiálne vyjadrenie.

It is with a heavy heart we announce the passing of our dear friend Colin 'Smiley' Petersen. He enriched our lives and... Posted by Best of the Bee Gees on Monday, November 18, 2024

Petersen sa pripojil k bratom Barrymu, Robinovi a Mauricovi Gibbovým ako súčasť Bee Gees v roku 1966, kedy sa členovia presťahovali z Austrálie do Londýna. V rovnakom roku vydala kapela skladbu Spicks and Specks, ktorá sa dostala na prvé priečky hitparád, pripomína web Billboard. Podieľal sa na prvých štyroch albumoch kapely, vrátane Bee Gees '1st z roku 1967 obsahujúci hity ako New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody alebo Holiday. Jeho unikátny spôsob bubnovania hral zásadnú rolu na rade albumov. Naposledy so skupinou nahral album Cucumber Castle v 70. rokoch. Venoval sa aj herectvu. Úloha v austrálskom filme Smiley bubeníkovi priniesla jeho prezývku.