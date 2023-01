Hviezdny spevák (24) ŠOKUJE: Je vraj opäť zadaný a… Zbalil 51-ročnú ženu!

HOLLYWOOD - Koncom roka 2021 fanúšikov zarmútila správa o rozchode obľúbeného prominentného páru. Speváci Camila Cabello (25) a Shawn Mendes (24), ktorí spolu nahrali hit Seňorita, išli od seba. A zatiaľ čo tmavovláska si o pár mesiacov už hrkútala v náručí iného muža, jej sladký ex bol doteraz single. Aktuálne však svet obleteli šokujúce správy. Hudobník mal zbaliť svoju o 27 rokov staršiu chiropraktičku!

Shawn Mendes a Camila Cabello tvorili krásny pár. V novembri 2021 však dvojica prostredníctvom sociálnych sietí oznámila, že išli od seba: „Ahojte, rozhodli sme sa ukončiť náš romantický vzťah, ale naša vzájomná láska jedného k druhému ako ľudskej bytosti je ešte silnejšia. Začali sme náš vzťah ako najlepší priatelia a to bude pokračovať aj naďalej. Ceníme si vašu podporu od začiatku a posúvame sa ďalej. Camila a Shawn.“

O pár mesiacov neskôr sa už začalo špekulovať o tom, že sa tmavovláska posunula ďalej a tvorí pár so spoluzakladateľom zoznamky Lox Club - Austinom Kevitchom. O žiadnej novej žene v živote jej bývalého priateľa sa však nevedelo... Aspoň donedávna. V poslednom období sa totiž začalo šuškať o tom, že sladký spevák má novú priateľku. Jej identita však mnohých určite šokuje.

Jeho novou láskou má byť totiž 51-ročná Jocelyne Miranda, ktorú si hviezdny umelec pred pár mesiacmi najal ako svoju chiropraktičku. No a zdá sa, že to medzi dvojicou, ktorú delí 27-ročný vekový rozdiel, poriadne zaiskrilo. Údajných milencov totiž americkí paparazzi nafotili, ako spoločne prichádzajú do Shawnovho domu v Hollywoode.

No nechajme sa prekvapiť, či spevák niekedy svoju novú lásku oficiálne predstaví svetu... Alebo sa napokon ukáže, že v dome riešili naozaj len jeho pochrámaný chrbát. Ich spoločné FOTO nájdete TU»