NOVÁ ŽENA jedného z najbohatších ľudí sveta: Po rozvode s dlhoročnou manželkou ulovil sympatickú vdovu!

Zdroj: SITA/Ludovic Marin/Pool Photo via AP, File

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že je opäť zadaný. Jeden z najbohatších ľudí na svete - Bill Gates (67) si po tom, ako sa v lete v roku 2021 rozviedol so svojou manželkou Melindou (58), opäť našiel partnerku. Tou by mala byť Paula Hurd (60), s ktorou sa už viackrát objavil aj na verejnosti.