Moderátorka sa takmer prepadla od hanby: Dcéra v priamom prenose odhalila... PIKANTNÉ tajomstvo!

LONDÝN - Deti nepovedia len to, čo nevedia! Najnovšie sa o tom presvedčila aj moderátorka a spisovateľka Jenna Bush Hager, ktorá v týchto dňoch zažila pred kamerami poriadne trápne chvíle. Postarala sa o to jej rozkošná dcéra. Tá keď sa dostala k slovu, poriadne perlila. Aha!

Diváci relácie Today with Hoda & Jenna sa v utorok pri sledovaní televíznych obrazoviek poriadne pobavili. Pričinila sa o to dcéra jednej z moderátoriek. Jenna totiž vzala so sebou do štúdia 9-ročnú Milu, ktorú mamina kolegyňa prizvala do debaty. Keď sa dievčatku zverila, že miluje smiech jej mamy, školáčka poznamenala: „Raz sa smiala tak, až si cvrkla do nohavíc.”

Diváci sa pri jej slovách zasmiali, Jenna sa začervenala a ani len netušila, čo bude nasledovať. Hoda malú Milu posmelila a vyzvala ju, aby na slávnu mamu ešte niečo prezradila. „Nikdy nenosí spodnú bielizeň. Ani teraz ju nemá. Videla som ju, keď sa prezliekala,” poznamenalo dievčatko, ktoré slávnu mamu priviedlo do poriadnych rozpakov.

Strápnená Jenna sa usilovala túto debatu čo najskôr ukončiť, pričom z tváre jej kolegyne neschádzal úsmev. Nuž, nečudo.

Galéria fotiek (2) Hoda sa pri konverzácii s dcérkou svojej kolegyne výborne bavila.

Zdroj: Today Show

Spisovateľka a moderátorka Jenna Bush Hager má okrem Mily ešte 7-ročnú dcéru Poppy a 3-ročného syna Henryho.