Slávna herečka (51) VYŠPONOVANÁ na maximum: Denise, menej toho BOTOXU!

LOS ANGELES - Modelku a herečku Denise Richards (51) verejnosť vníma nielen ako úspešnú herečku, ale aj ako exmanželku škandalózneho Charlieho Sheena (57). Naposledy na seba blondínka upozorňovala informáciou, že si založila profil na stránke pre dospelých Only Fans. Možno aj preto sa snaží za každú cenu vyzerať mlado. S botoxom to však tentokrát naozaj prehnala. Pozrite, na galavečere bola vyšponovaná na maximum!

Denise Richards bola vždy považovaná za krásnu ženu. Napríklad v roku 1999 bola vyhlásená časopisom Maxim za 9. najsexy ženu sveta. O dva roky neskôr to bolo dokonca 2. miesto v rebríčku TOP 100 sexi žien sveta, ktorý zostavoval časopis For Him Magazine. A podobných "ocenení" získala na prelome storočí niekoľko.

No a zdá sa, že by si tento status rada uchovala čo najdlhšie. A hoci má už po päťdesiatke, stárnutie si ešte nechce pripustiť. Všemožne tak proti nemu bojuje. Mala by si však začať uvedomovať pomyselnú hranicu, kedy jej zázraky estetickej medicíny pomáhajú a kedy z nej robia karikatúru. Aktuálne totiž už túto čiaru prekročila...

Svedčia o tom najnovšie zábery z výročného galavečera Women in Entertainment, ktorý sa dnes konal v Fairmont Century Plaza v Los Angeles. Herečka sa tam na seba ani nepodobá. Jej tvár je vďaka botoxu a ktovie ešte čomu inému vyšponovaná na maximum. Doslova stratila akúkoľvek mimiku a pôsobí, že aj malý úsmev je už robí problémy. Veď pozrite sami!

