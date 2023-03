NOVÝ IMIDŽ krásnej Pretty Woman: Takto dnes vyzerá božská Julia Roberts!

ŽENEVA - Zatúžila po zmene! Priam poznávacím znamením krásnej Julie Roberts (55) je jej dokonalý úsmev, ktorým nás ohuruje už rokmi. V priebehu nich vystriedala slávna herečka rôzne účesy a experimentovala aj s farbou vlasov. S novými imidžom sa predviedla aj v týchto dňoch. Čo poviete, pristane jej to?

55-ročná Julia Roberts právom patrí medzi najkrajšie hviezdy filmového plátna. Hoci od nakrúcania počinu Pretty Woman, s ktorými si ju mnohí spájajú, ubehli už roky, ona vôbec nestráca na svojom šarme a sexepíle.

Potvrdila to aj v uplynulých dňoch, keď zavítala do Ženevy. Tam sa zúčastnila veľtrhu s názvom Watches and Wonders, ktorý spája popredné mená hodinárského priemyslu. Slávna herečka mala na sebe biely nohavicový kostým, v ktorom vyzerala ozaj skvele a rozdávala úsmevy na všetky strany.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Krásna Julia však zaujala aj novým imidžom. Slávna herečka zmenila farbu vlasov a príjemným oživením je aj ofina. Pristane jej to, čo poviete?!