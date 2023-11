Julia Roberts (56) nepatrí do starého železa: V minišatách bola hviezdou premiéry!

Julia Roberts (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Vyzerala ako skutočná Pretty Woman. Americká herečka Julia Roberts (56) v týchto dňoch pracuje na propagácii svojho najnovšieho filmu s názvom Leave the World Behind. Na londýnskej premiére navyše zaujala v minišatách, v ktorých doslova žiarila.

Julia Roberts sa preslávila vďaka romantickým filmom Pretty Woman a Notting Hill. Svojho jediného Oscara však získala za drámu Erin Brockovich a do rovnakého žánru spadá aj jej najnovší počin s názvom Leave the World Behind.

V ňom si zahrala po boku viacerých známych hercov, ako sú napríklad Ethan Hawke, Kevin Bacon či Mahershala Ali. Film už mal svoju premiéru v USA, avšak počas včerajšieho dňa sa po prvýkrát dostal do Veľkej Británie.

Na slávnostnej premiére sa samozrejme objavila aj Roberts, ktorá napokon strhla všetku pozornosť na seba. Herečka totiž prišla v minišatách, v ktorých vyzerala jednoducho úžasne. Nuž, je to stále tá božská Pretty Woman!

Julia Roberts s režisérom Samom Esmailom (Zdroj: SITA)