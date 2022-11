Hudobný svet v smútku: ZOMREL uznávaný spevák (†79)... Naplánované koncerty museli náhle ZRUŠIŤ!

Milanés zomrel v nemocnici, kde bol v posledných dňoch hospitalizovaný, spresnil jeho agent. Ešte 11. novembra jeho tím informoval, že spevákov zdravotný stav je "stabilný" a lieči sa zo série opakujúcich sa infekcií, ktoré v posledných mesiacoch ovplyvňovali jeho zdravie.

Pablo Milanés sa dostal do popredia po kubánskej revolúcii v roku 1959 a preslávil sa na Kube i mimo nej, keď sa stal vedúcou osobnosťou hudobného hnutia Nueva trova. V kontexte Nueva trova bol Milanés považovaný za jedného z tých autorov a interpretov, ktorí majú najbližšie k tradičným koreňom kubánskej hudby, pričom bol otvorený aj iným štýlom, ako je brazílska hudba či blues.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR

Inšpiroval sa a bol ovplyvnený umelcami z rôznych hudobných žánrov z Latinskej Ameriky, Španielska, Portugalska i Portorika. Koncom novembra mal naplánované koncerty v Španielsku a Dominikánskej republike, ktoré však boli zrušené. Na Kube koncertoval naposledy v júni, po trojročnej prestávke. Tento interpret, známy na Kube ako Pablito, tam vystúpil pred asi 10.000 fanúšikmi.

Milanés, ktorý sa narodil 24. februára 1943 v Bayamo v provincii Granma na východe Kuby, najprv kubánsku revolúciu podporoval. Neskôr sa od nej dištancoval, ale nikdy neprerušil puto, ktoré ho spájalo s Kubáncami prostredníctvom jeho hudby, konštatovala AFP s tým, že Milanés od roku 2004 žil striedavo na Kube a v Španielsku.

Milanésova diskografia obsahuje viac ako 40 sólových albumov, ale aj ďalších 15 diel so zoskupením ICAIC Sound Experimentation Group (GESI). Podieľal sa aj na nahrávaní albumov a na projektoch iných umelcov. Jeho najznámejšie piesne sú Yolanda, Yo me quedo, Amo a esta isla, Yo no te pido a El breve espacio en que no estás.