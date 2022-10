Kráľa Karola III. verejne ponížili: Vrazili mu do tváre tortu!

LONDÝN - Karol III. (73) nepatrí medzi najpopulárnejšie tváre kráľovskej rodiny, čo sa zrejme nezmení ani po jeho nástupe na trón. V obľube ho očividne nemajú ani ropní aktivisti z organizácie Just Stop Oil, ktorí si na jeho voskovej figuríne vybili svoju zlosť.

Organizácia Just Stop Oil sa v posledných dňoch pripomenula viacerými protestmi. Tentokrát sa ich cieľom stali známe umelecké diela. Prvý útok si odniesol jeden z Monetovych obrazov, ktorý sa nachádza v Nemecku a jeho hodnota sa odhaduje na niekoľko miliónov.

Útočníci na umelecké dielo vyliali zemiakovú kašu. Obraz našťastie nepoškodili, keďže je chránený sklom. Takúto ochranu však nemá socha britského kráľa Karola III., ktorá je vystavená v londýnskom múzeu voskových figurín Madame Tussauds.

Na tú dvojica Eilidh McFaddenová a Tom Johnson zaútočili s čokoládovou tortou. Obaja prišli oblečení v klasickom oblečení. Pri soche si následne dali dole vrchnú časť svojich outfitov a ukázali tričká, na ktorých bol názov organizácie Just Stop Oil.

Po tom, ako hodili tortu do tváre sochy, ktorá má hodnotu približne 200-tisíc libier, jeden z dvojice povedal: „Je to jednoduché. Zastavte ťažbu ropy a plynu." Organizácia vznikla v Británii a ich hlavným cieľom je to, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť udeľovanie licencií na nové fosílne palivá a ich výrobu.