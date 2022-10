Manželskej kríze dal K.O.: Stallone s manželkou vymetajú akcie ako také hrdličky!

NEW YORK - Problémy sú minulosťou! Len nedávno verejnosť šokovali správy o tom, že Sylvester Stallone (76) a jeho žena Jennifer (54) sa po 25 rokoch manželstva rozvádzajú. Dnes už je ale všetko inak. Dvojica svoj rozvod odvolala, Jennifer si na ruku opäť nasadila obrúčku a bok po boku sa ukazujú na verejnosti.

Keď sa na verejnosť dostali prvé informácie o tom, že dlhoročný vzťah slávneho Rockyho prechádza krízou, mnohí boli v šoku. Dokonca aj ľudia z ich okolia to nechápali, keďže prominentný párik pôsobil spokojným a šťastným dojmom.

Na súde bola dokonca podaná už aj žiadosť o rozvod. Stallone však prostredníctvom hovorcu odkázal, že: „Milujem svoju rodinu. Tieto osobné problémy riešime priateľsky a súkromne.“ Nuž, a pri pohľade na aktuálne zábery dvojice je jasné, že legendárny filmový bitkár nad krízou v manželstve vyhral...

Spoločne so svojou krásnou manželkou sa v týchto dňoch ukázali na výstave v prestížnej galérii, deň na to ich paparazzi nafotili, ako ruka v ruke odchádzajú z romantickej večere. Nuž, vyzerá to tak, že láska týchto dvoch jedincov lapila druhý dych.

Galéria fotiek (6) Pri pohľade na aktuálne zábery Stalloneho a jeho manželky je zrejmé, že partnerské problémy sú minulosťou.

