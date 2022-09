Sylvester Stallone mesiac po prevalení ROZVODU: Šokoval fotkou s manželkou… Kríza zažehnaná?!

O kríze vo vzťahu Sylvestra Stalloneho a Jennifer Flavin sa hovorilo už dlhšie. Preto, keď sa koncom septembra prevalilo, že bývalá modelka podala žiadosť o rozvod, bol to síce šok, no celkom očakávaný. Špekulovalo sa dokonca, že za krachom ich vzťahu bol hercov štvornohý miláčik. On to však vyvrátil.

„Nikdy by sme sa pre takú hlúposť nerozviedli. Proste sme sa v našich životoch ubrali každý iným smerom. Voči Jennifer mám veľký rešpekt. Navždy ju budem milovať. Je to úžasná žena a ten najmilší človek, akého som kedy stretol,“ vyjadril sa v auguste filmový Rambo. Odvtedy uplynul len mesiac, no zdá sa, že niečo sa vo vzťahu slávnych manželov zmenilo.

Sylvester totiž v týchto dňoch zverejnil na sociálnej sieti Instagram spoločnú fotku s manželkou Jennifer, na ktorej ju láskyplne drží za ruku. A ako druhú pridal rodinný záber aj s ich tromi spoločnými dcérami. Aj popis dal síce krátky, no veľavravný: „Úžasné...“

Či to znamená, že sa manželia pokúšajú svoje 25-ročné manželstvo zachrániť alebo išlo len o nostalgickú chvíľu svetového akčného hrdinu, ukáže zrejme až čas.