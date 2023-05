Šťastlivec Sylvester Stallone: Kríza zažehnaná a... Doma žije so 4 krásnymi ženami!

LOS ANGELES - V auguste minulého roka sa prevalilo, že Sylvester Stallone (76) a jeho manželka Jennifer Flavin (54) sa po 25 rokoch manželstva rozvádzajú. No dvojica krízu zažehnala a dnes opäť bok po boku žiaria šťastím. Najnovšie sa ukázali na premiére ich nového seriálu The Family Stallone. A spoločnosť im robili aj ich tri dcéry... Pozrite, každá jedna je krásna!

Sylvester Stallone je otcom piatich detí - dvoch synov Seargeoha (44) a Sagea (†36) má s prvou manželkou Sashou Czack a tri dcéry Sistine (24), Scarlet Rose (20) a Sophiu Rose (26) má s aktuálnou manželkou Jennifer Flavin. A to, ako si spoločne nažívajú, si aktuálne budú môcť pozrieť diváci po celom svete.

V New Yorku mal totiž premiéru ich nový dokumentárny seriál s názvom The Family Stallone. Slávnostného uvedenia novinky sa zúčastnil samotný Sylvester a spolu s ním prišla aj manželka Jennifer a ich tri dcéry. A je evidentné, že krásu zdedili práve po svojej mame, bývalej modelke. Každá jedna by totiž pokojne mohla ísť v jej stopách.

Dlhé nohy, krásna tvár, štíhle figúry... Sylvester je doma skrátka obklopený krásnymi ženami. Veď posúďte sami!