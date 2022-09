Škandál NEVERNÉHO Adama Levina naberá na obrátkach: DRSNÝ ODKAZ ženy, ktorú ponížil a sklamal!

Celá kauza prišla ako blesk z jasného neba. Navonok vzorný manžel a otec 2 detí Adam Levine očividne nebol ani zďaleka takým anjelom, ako sa snažil pôsobiť. Prvé obvinenie prišlo v pondelok od modelky menom Sumner Stroh.

V priebehu týždňa sa síce hudobník ospravedlnil za správy, ktoré posielal, neveru však poprel. Odvtedy sa už ale ozvali ďalšie 4 ženy, ktoré tvrdia, že správanie frontmana skupiny Maroon 5 bolo poriadne cez čiaru.

Jednou z nich je aj Alanna Zabel. Tápracuje ako inštruktorka jógy a práve tieto služby využíval aj Levine. Dvojica si podľa jej slov vytvorila blízky kamarátsky vzťah a boli si naozaj blízki. Dokonca sa mala pridať k Maroon 5 počas ich turné a 3 mesiace mala cestovať so skupinou po svete. Všetko však zmenila správa od speváka, z ktorej zostala Alanna v šoku.

„Chcem s tebou stráviť celý deň a byť pri tom nahý," napísal jej jedného dňa. Odvtedy sa však jeho správanie výrazne zmenilo a odstrihol ju zo svojho života. Nakoniec s ním neletela ani na turné. Jej správy ignoroval a nikdy sa za svoju nevhodnú narážku neospravedlnil.

Pre Daily Mail Alanna povedala: „Toto nie je o milostnej afére, je to o tom byť dobrým človekom. Priatelia sa k sebe nesprávajú ako k odpadu. Ale on sa ku mne presne tak zachoval. Mala som pocit, že sme sa jeden o druhého starali. Ale on ma úplne odstavil z jeho života počas veľmi ťažkého obdobia."

Inštruktorka doteraz o svojej skúsenosti mlčala. Vôbec totiž netúžila po popularite. „Keď som zistila, že Adam sa spýtal tej modelky, či môže dať svojmu dieťaťu jej meno, začala som sa na neho pozerať v úplne inom svete. Povedala som si, že je konečne čas podeliť sa o moju skúsenosť. Keby som však chcela 15 minút slávy, zverejnila by som to už dávno," dodala.

Na záver adresovala sklamaná žena Levinovi jasný odkaz. „Je to jednoduché. Nebuď blbec. Nezaobchádzaj so ženami, akoby boli len na jedno použitie. Naša hodnota nie je len v tom, ako vyzeráme. A pre boha živého, prosím, buď vzorom pre svoje deti. Tie sa učia hlavne na tom, čo vidia," uzavrela Alanna.