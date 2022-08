Slávna 50-tnička ohuruje dokonalým TELOM: Držte sa tohto a budete aj vy BOHYŇA!

Obľúbená televízna osobnosť, podnikateľka a fitnesska Brooke Burke je známa tým, že sa udržiava v skvelej forme po celý rok. Nech sa deje čokoľvek. „Som celoročný fitness človek,“ povedala hviezdna kráska v nedávnom rozhovore pre DailyMail. „Ľudia chcú na leto zintenzívniť tréning, aby mohli vyzerať dobre v bikinách, ale ja vytváram životný štýl na celý rok," dodala.

Brooke aj v uplynulých dňoch na sociálnej sieti Instagram predviedla svoju neskutočnú postavu. 50-ročná žena, ktorá je matkou štyroch detí, sa vo videu ukázala iba v sivej súprave podprsenky a nohavičiek. Kráska priznáva, že neustále cvičí nielen preto, aby dobre vyzerala, ale aby sa aj dobre cítila. „Je to o tom, ako sa cítite. Je to o sebavedomí tela a nie až tak o tom, ako vyzeráte v plavkách. Keď vyzeráte lepšie vonku, cítite sa lepšie aj vo vnútri,“ povedala.

Okrem cvičenia Brooke ku svojej dennej rutine pridáva aj konzumáciu vitamínov, ktoré zvyšujú bunkový metabolizmus a podporujú cestu k zdravému starnutiu.

Pre DailyMail tiež povedala o svojich päťminútových cvičeniach, ktoré jej pomohli zostať vo forme. Víťazka tanečnej súťaže Dancing With The Stars vysvetlila, že ak cvičíte päť minút šesťkrát denne, je to 30 minút denne, čo je určite lepšie ako nič. „Znie to ako vtip, ale čas je náš najväčší démon,“ prezradila matka štyroch detí, „Ak cvičíte päť minút šesťkrát denne, máte za sebou 30-minútový tréning, ktorý je dôležitý. Jednou z prvých vecí, ktoré môžete urobiť, je natiahnuť sa v posteli, keď sa zobudíte,“ dodala. Iné miesta, kde si môžete urobiť tieto rýchle päťminútové cvičenia, sú v rade v obchode s potravinami, keď čakáte, kým mikrovlnná rúra urobí svoju prácu, alebo tiež keď telefonujete s priateľom.

Brooke je aktuálne zasnúbená s obchodníkom Scottom Rigsbym a v roku 2023 plánujú svadbu. Fitneska má štyri deti: Neriah (22) a Sierru (20), ktoré má s plastickým chirurgom Garthom Fisherom. Dcéru Heaven (15) a syna Shaya (14) má s bývalým manželom Daveom Charvetom, s ktorým sa rozviedli v máji 2020.