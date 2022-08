Hudobný svet v smútku: Zomrela legenda (†81)... Bez neho by nevznikli VEĽKÉ HITY!

DETROIT - Vo veku 81 rokov zomrel americký spevák, skladateľ a hudobný producent Lamont Dozier, ktorý napísal skladby pre interpretov ako The Supremes, Four Tops, The Isley Brothers, Martha and the Vandellas či Marvin Gaye. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC News.

Ako člen autorského tímu Holland-Dozier-Holland vytvoril mnoho úspešných nahrávok a získal aj viacero hudobných ocenení. Medzi ich hity patria napríklad Baby Love, Nowhere to Run, How Sweet It Is (To Be Loved by You) alebo You Can't Hurry Love.

Autorské trio formovalo zvuk detroitského hudobného vydavateľstva Motown Records, ktoré sa zameriavalo na černošských interpretov. Dozier spolu s Brianom Hollandom pôsobil ako hudobný aranžér a producent, ich kolega Eddie Holland sa sústredil na texty a produkciu vokálov.

Poctu zosnulému vyjadrilo na sociálnych sieťach množstvo osobností svetového hudobného šoubiznisu vrátane Nilea Rodgersa, Micka Hucknalla (Simply Red), Ronnieho Wooda (The Rolling Stones) a Briana Wilsona (The Beach Boys). Dozier pracoval pre Motown v rokoch 1962-1967. Trio Holland-Dozier-Holland neskôr založilo vlastné vydavateľstvá Invictus Records a Hot Wax Records, ktoré priniesli hity pre Fredu Payneovú, Honey Cone alebo Chairmen of the Board.

Rodák z Detroitu sa v roku 1973 osamostatnil a nahral niekoľko vlastných albumov s piesňami ako Going Back to My Roots a Trying to Hold on to My Woman. S britským spevákom Philom Collinsom napísal pieseň Two Hearts (z filmu Buster), ktorá získala cenu Grammy, Zlatý glóbus, aj nomináciu na Oscara. Lamont Dozier bol v roku 1990 spolu s Hollandovcami uvedený do Rockandrollovej siene slávy, v roku 2015 im odhalili hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.