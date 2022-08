Herečka po ZBESILEJ JAZDE bojuje o život: Majiteľka domu, do ktorého napálila, prežila len zázrakom!

LOS ANGELES - Herečka Anne Heche (53) je po hrôzostrašnej havárii vo veľmi vážnom stave. Po tom, čo jej auto po náraze do rodinného domu explodovalo, upadla do kómy. Podľa jej hovorcu má vážne poranené pľúca, ťažké popáleniny a momentálne bojuje o život.

Cez víkend sme vás na topkách informovali o šialenej jazde hollywoodskej herečky Anne Heche. Tá najskôr narazila do jednej z garáží v Los Angeles. Svedkovia nehody sa ju snažili presvedčiť, aby v jazde nepokračovala. To však odignorovala, čo sa jej takmer stalo osudným. Po chvíli vrazila do rodinného domu a jej auto explodovalo.

Včera sa k zdravotnému stavu herečky vyjadril jej hovorca pre portál Page Six. „Momentálne je v kritickom stave. Krátko po nehode upadla do bezvedomia a následne do kómy. Má poranené pľúca, čo si vyžaduje mechanickú ventiláciu. Ďalej má vážne popáleniny, kvôli ktorým bude musieť podstúpiť ďalšiu operáciu," povedal.

O veľkom šťastí môže hovoriť majiteľka domu Lynne Mishele. Jej domov je síce zničený, ale našťastie ani ona, ani jej domáci miláčikovia neutrpeli žiadne zranenia. „Tesne po nehode bola veľmi zmätená. Neustále opakovala, že nevie, čo sa stalo. Auto prešlo takmer celým domom a takmer okamžite začalo horieť," upresnila suseda.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

Keďže dom je takmer úplne zničený, pre Lynne sa už rozbehla zbierka. Prostredníctvom charitatívnej organizácie GoFundMe jej môžu ľudia poslať peniaze na to, aby mala kde bývať. S pomocou hasičov sa jej podarilo z domu dostať pár spomienkových predmetov, všetko ostatné je však zničené.