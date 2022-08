Ben z Priateľov má dnes 30: Aha, aký fešák z neho vyrástol… Stále sa venuje herectvu!

Hoci mal Cole Sprouse v čase nakrúcania Priateľov len 8 rokov, zďaleka to nebola jeho prvá herecká skúsenosť. Už predtým sa objavil hneď v niekoľkých televíznych seriáloch. Keďže pochádza z dvojičiek, veľa úloh si delil so svojim bratom Dylanom. A úplne prvýkrát sa súrodenci objavili pred kamerou, keď mali len 6 mesiacov.

No zaujímavosťou je, že len jeden z nich - Cole - dostal príležitosť zahrať si aj v Priateľoch. Celé 2 roky stvárňoval Bena, syna paleontológa Rossa Gellera. A ako sám tvrdí, bolo to preňho veľmi náročné. Najmä hranie so seriálovou Rachel, teda herečkou Jennifer Aniston. Malý chlapec bol totiž v tom čase do nej beznádejné zamilovaný.

Galéria fotiek (8) Zdroj: National Broadcasting Company (NBC)

„Bolo to pre mňa nesmierne ťažké spolupracovať s Jennifer Aniston, pretože som do nej bol bláznivo zamilovaný. Bol som ňou v tom čase úplne očarený a nemal som slov, zabúdal som kvôli tomu aj text,“ priznal Cole po rokoch svoje malé detské tajomstvo. Ani po Priateľoch však jeho herecká hviezda nezhasla. Naďalej pravidelne hráva. Najnovšie napríklad v romantickej sci-fi komédii Za snami až na Mars.

Dnes herec oslavuje už svoje 30. narodeniny. A pozrite, ako vyzerá!

Galéria fotiek (8) Cole Sprouse v najnovšom filme Za snami až na Mars (2022).

Zdroj: HBO Max

Galéria fotiek (8) Cole Sprouse v seriáli Riverdale (2020).

Zdroj: The CW Television Network