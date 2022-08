BABYBOOM v šoubiznise: Modelka sa po smrti synčeka konečne raduje, speváčka prosí o modlitby!

„Bolo to veľmi ťažké držať to v tajnosti tak dlho!” aj takýmito slovami okomentovala svoj najnovší príspevok na Instagrame modelka Chrissy Teigen. Tá má spoločne so spevákom Johnnom Legendom 6-ročnú dcérku Lunu a 4-ročného syna Milesa. A už čoskoro by do ich rodinky malo pribudnúť ďalšie dieťatko.

Chrissy bola s oznámením tehotenstva veľmi opatrná. Zhruba pred dvoma rokmi totiž prišli o synčeka Jacka. Modelka potratila vo vyššom štádiu tehotenstva. Ako nedávno priznala, žiaľ zapíjala alkoholom a trpela tiež depresiami.

Pred pár mesiacmi sa však prominentný pár rozhodol podstúpiť umelé oplodnenie a do ich života opäť vstúpila radosť. „Všetko je perfektné a krásne. Cítim sa úžasne a plná nádeje,” dodala na margo tehotenstva Chrissy.

V radostnom očakávaní je aj známa speváčka Jamelia, ktorú preslávili napríklad skladby SuperStar, No More, či See it in a boy's eyes. 41-ročná umelkyňa je trojnásobnou matkou a k dcéram jej už čoskoro pribudne ďalšie dieťatko.

Či sa dievčatá dočkajú ďalšej sestričky alebo bračeka, Jamelia zatiaľ neprezradila. Na fanúšikov však mala úprimnú prosbu. „Myslite na nás všetkých vo svojich modlitbách. Sme tak nadšení a požehnaní!” napísala ku krásnym záberom.