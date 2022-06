Svet je hore nohami! Tehotná modelka experimentovala s oblečením: Ale takto sa to nerobí, do psej matere!

HOLLYWOOD - V móde je možné naozaj všetko. No niektoré kreácie občas vyzerajú, akoby človek len zabudol správny postup obliekania. Práve takýmto prípadom je aj tehotná americká modelka Bre Tiesi (30). Tú paparazzi nafotili na benzínovej pumpe vo veľmi nevšednom outfite. Ale takto sa to nerobí, do psej matere!

Nedávno sme na Topkách informovali o americkom Borisovi Kollárovi. 41-ročný komik a raper Nick Cannon má, podobne, ako ten náš, viacero potomkov s rôznymi ženami. A obaja sa dokonca v týchto chvíľach už tešia na príchod ďalšieho potomka. Tomu zahraničnému ho porodí modelka Bre Tiesi, ktorá je zjavne odhodlaná šokovať vždy a za každých okolností.

Fotografom sa ju totiž v týchto dňoch podarilo nafotiť na benzínovej pumpe - a to, čo mala oblečené, sa inak ako pokusom o upútanie pozornosti nazvať nedá. Alebo nastala chyba niekde v momente, keď sa tmavovláska ešte ako dieťa učila správny postup obliekania. Na sebe mala totiž oblečené čierne kožené nohavice, na tom košeľu, ktorá v časoch pred otehotnením bola zrejme šatami...

No a tu nastáva moment, kedy si modelka zrejme poplietla krok 1 a 2. Až po tom, ako si obliekla košeľu, ktorá jej, mimochodom, v oblasti brucha bola evidentné úzka, si totiž na seba dala aj podprsenku. Po uliciach Hollywoodu sa tak promenádovala so spodnou bielizňou navlečenou na košeli. Jednoducho povedané slovami klasika - takto sa to nerobí, do psej matere!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Profimedia