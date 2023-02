Seriálová hviezda lieta v problémoch: Z obchodu UKRADLA blúzku za pár eur... Rieši ju POLÍCIA!

Chloe Cherry svoju hereckú kariéru rozbiehala naozaj netradične. Tesne po tom, ako sa stala plnoletou, sa rozhodla presťahovať zo svojho rodného Lancasteru do Miami. Tam si začala budovať kariéru v pornopriemysle.

Údajne sa jej darilo viac ako dobre a získala si množstvo fanúšikov, čo využila aj na známej stránke OnlyFans. Nakoniec sa z nej však vďaka pôsobeniu v populárnom seriáli Eufória stala aj úspešná herečka. To ju motivovalo k tomu, aby definitívne zamávala filmom pre dospelých a začala sa naplno venovať svojej hereckej kariére.

O to väčším prekvapením sú správy, ktoré sa v posledných hodinách objavili v médiách. Cherry totiž momentálne rieši problémy so zákonom, do ktorých sa dostala po tom, ako v obchode s oblečením ukradla blúzku v hodnote 28 dolárov (v prepočte zhruba 26 eur). To si všimli pozorní predavači a celú situáciu nahlásili polícii, ktorá to nakoniec riešila s herečkou. Tá sa podľa informácii Page Six mužom zákona priznala, že spomínaný kúsok ukradla.

K celej situácii sa napakon vyjadril aj hovorca herečky, ktorý sa usiloval túto situáciu zachrániť. „V decembri došlo k nedorozumeniu, keď jej k nákupu nezapočítali blúzku. V žiadnom prípade však nepriznala, že blúzku ukradla. Tak to vôbec nebolo. Tento príbeh je len o tom, že sa miestny obchod snaží zviditeľniť na mene celebrity," povedal pre TMZ.

Tak či onak, herečka už bola obvinená z krádeže a svoju verziu tohto príbehu bude môcť vyrozprávať 1. marca, kedy ju čaká predbežné vypočúvanie.