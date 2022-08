Krvavé ZRANENIE na luxusnej svadbe JLo a Afflecka: Benova matka skončila v nemocnici!

Oficiálna svadobná oslava je naplánovaná až na dnešný deň, no na Affleckovej usadlosti pri jazere v Riceboro v americkej Georgii, sa všetko pripravuje už niekoľko dní. A práve táto prípravná fáza sa stala "osudnou" Benovej mame Christopher Anne Boldt. Spadla totiž a nešťastne si roztrhala nohu. Musela byť preto okamžite transportovaná do nemocnice.

Tá je od usadlosti vzdialená približne 20 minút jazdy autom. Tomu, že nešlo len o povrchové zranenie, napovedá aj fakt, že sanitka do nemocnice uháňala rýchlosťou cez 190 km/hod a sprevádzala ju policajná eskorta. Podľa denníka Daily Mail zranenú mamu našiel sám Ben a okamžite volal pomoc.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Profimedia

Affleck a Lopez do nemocnice v meste Savannah okamžite dorazili tiež. A hoci podľa dostupných informácií by zranenie nemalo byť vážne, vyžiadalo si niekoľko stehov. Po ošetrení si tak známy pár svoju mamu (a svokru) mohli zobrať domov. Na záberoch, ktoré zhotovili americkí fotografi vidno, ako ju z nemocnice vyviezli na vozíku a nohu má obviazanú až do polky lýtka.

Svadobná oslava Benna Afflecka a Jennifer Lopez je naplánovaná na dnes. Mala však začať už v piatok takzvanou "nácvičnou" večerou. Oslavy ich lásky zakončí sobotné barbecue.