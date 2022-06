Šokujúci OSUD kedysi fešného herca: Bezdomovec, narkoman a kriminálnik... Opäť skončil za mrežami!

Písal sa rok 1987, keď mal svoju premiéru film Empire State, v ktorom si zahral aj Jason Hoganson. Náhly úspech a problémové dospievanie však spôsobili, že sa jeho život rýchlo zvrtol. Mladík užíval alkohol, drogy a skončil na ulici. Po tom, čo jeho herecká kariéra upadla, prešiel ku kariére zločineckej. V roku 1996 bol uväznený na sedem rokov za vlámanie, pretože sa vyhrážal žene v jej dome.

Zábery bývalého nádejného herca rozhodne nevyzerajú vábne. Množstvo tetovaní v spojení s konzumáciou alkoholu spôsobili, že vyzerá skutočne ako gangster, ktorého si zahral po boku Raya McAnallyho, Jamieho Foremana a Martina Landaua.

FOTO, ako kedysi Jason Hoganson vyzeral nájdete TU!

Hoganson, ktorý má na konte 103 odsúdení, skončil za mrežami viackrát. Ako informuje The Mirror aj v uplynulých dňoch si vypočul verdikt, na základe ktorého ho sudkyňa Sarah Mallet opäť uväznila na osem mesiacov. Dôvodom bolo jeho vlámanie do budovy na Groat Market v Newcastli, kde šokoval jedného z obyvateľov tým, že sa objavil v jeho spálni a požiadal ho o cigaretu. Na miesto bola privolaná polícia a Hoganson bol chytený v neďalekej uličke, pričom z budovy niesol šiltovku a bundu patriacu inému obyvateľovi. Hoganson sa k vlámaniu priznal.

Jeho obhajca Nick Lane pred súdom hovoril napríklad o tom, že sa Hoganson „nedokázal vysporiadať so svojím úspechom“ po účinkovaní v spomínanom filme. Vraj má v pláne zmeniť svoj doterajší život a motiváciou mu má byť aj nová žena v jeho živote. „Teraz má vzťah so ženou a chce prestať brať drogy a sústrediť sa na ňu. Kvôli trestom a trestným činom videl svoju matku za posledných šesť rokov iba dvakrát,“ uviedol.

Lane tiež vysvetľoval, ako k poslednému incidentu Hogansona došlo. „Požil alkohol a zmeškal posledný autobus domov. Vo svojom opitom stave sa správal tak, ako to počula vaša česť, a svoje činy veľmi ľutuje. Podľa vlastných slov hovorí o páde dolu kopcami a opätovnom stabilizovaní svojho života. Potom je to neúspech, ktorý ho vedie k ďalšiemu užívaniu nelegálnych látok a špirálovito sa rozbiehajúcej kríze duševného zdravia. Hovorí, že vie, že už by mal byť mŕtvy vzhľadom na týranie, ktorým trápil svoje telo. Sebapoškodil sa na tvári a aj na iných častiach tela má výrazné jazvy,” uviedol obhajca.