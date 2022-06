NOVÁ MILENKA slávneho Nemca: Po synovej (†18) smrti zbalil jeho priateľku!

Michael Ballack sa dal najnovšie dokopy s 21-ročnou modelkou Sophiou Schneiderhan. Bývalý reprezentant sa mal s dobrou priateľkou svojho zosnulého syna zblížiť práve po nehode, pri ktorej Emilio prišiel o život.

Dvojica bola spolu zachytená, ako si užíva výstavu moderného umenia v Švajčiarsku. Pár podľa viacerých zdrojov, vrátane Bildu, pôsobil zamilovane a vymenil si niekoľko bozkov. Priatelia z ich okolia tvrdia, že tento vzťah bývalému nemeckému reprezentantovi veľmi pomohol. Medzi zaľúbencami je síce vekový rozdiel 24 rokov, ale údajne v tom ani jeden z nich nevidí problém.

Galéria fotiek (4) Sophia Schneiderhan

Zdroj: Instagram

Galéria fotiek (4) Sophia Schneiderhan

Zdroj: Instagram

Emiliovi sa stala osudnou jazda na štvorkolke, s ktorou havaroval a tá sa na neho následne prevrátila. Nešťastie sa stalo 5. augusta 2021 v Portugalsku. Bývalý reprezentant tam trávil dovolenku so svojimi rodičmi a troma synmi.

Michael Ballack mal všetky tri deti so svojou bývalou manželkou Simone (46), s ktorou sa rozviedol v roku 2012. Okrem Emilia majú dvoch synov, Louisa (20) a Jordiho (17). „Sú dni, kedy by som najradšej celý deň preplakala v posteli. Moje myšlienky sú stále s ním. Spravím večeru a viem, že by mu to chutilo. Sú to pekné veci, na ktoré chcem myslieť," povedala Simone po náhlej smrti jedného zo svojich milovaných synov.