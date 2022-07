Slávneho športovca rozpálilo slnko i sexi kráska: Aha, čo stváral!

MYKONOS - Kým futbalistom v slovenských kluboch už začala sezóna, niektorí svetoví hráči si ešte užívajú posledné chvíle oddychu pred začiatkom náročnej prípravy. Medzi takých sa radí aj nemecký futbalista Serge Gnabry (26), ktorý si užíva dovolenku na gréckom ostrove Mykonos. Viac ako on ale zaujala neznáma kráska po jeho boku!

Aj keď si nemecký reprezentant svoje súkromie stráži a veľa sa o ňom nevie, v minulosti tvoril pár napríklad so sestrou svojho reprezentačného kolegu Thila Kehrera (25) - Sarah (26). S tou sa rozišiel v roku 2020.

Neskôr chodil so švajčiarsko-etiópskou modelkou Sandrou Jerze (24), s ktorou sa rozišiel v roku 2021 poriadne tvrdým spôsobom. Po tom, čo mu oznámila že je tehotná, to futbalista nezobral práve najlepšie. Neveril jej totiž, že dieťa je jeho. Zašlo to až tak ďaleko, že Serge zavolal políciu, aby mladú modelku vyviedla z jeho domu.

Či má bývalý hráč anglického Arsenalu po svojom boku momentálne nejakú partnerku, nevedno. Isté ale je, že ho paparazzi počas dovolenky na ostrove Mykonos nafotili v spoločnosti sexi krásky. S ňou futbalová hviezda šantila vo vlnách a pri pohľade na nich bolo zrejme, že sú si blízki.

Galéria fotiek (2) Serge Gnabry a neznáma kráska spolu takto šantili vo vlnách.

Serge Gnabry je nemecký futbalový reprezentant. Narodil sa v Stuttgarte, kde v miestnom klube začal s futbalom. V roku 2011 sa presunul do Anglicka, kde pokračoval v klube Arsenal FC. Tam sa ale príliš nepresadil a tak sa v roku 2016 vrátil do rodnej krajiny, kde sa cez Werder Brémy dostal do Bayernu Mníchov, za ktorý hráva dodnes.