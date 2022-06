Takto ste Toma Hanksa nevideli: RUPLI MU NERVY a nakričal na fanúšika... Ku*va!

Galéria fotiek (3) Tom Hanks

Zdroj: YouTube.com

NEW YORK - Takto naštvaného ste ho ešte nevideli! Obľúbený herec Tom Hanks (65) bol so svojou manželkou Ritou Wilson (65) na ceste z reštaurácie, keď ich obklopila skupina fanúšikov. Jeden z nich potom zozadu strčil do hercovej polovičky. Pozrite sa, ako si ju zastal!