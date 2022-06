STRACH o hereckú legendu: Strhaný Tom Hanks vydesil fanúšikov... Tají vážnu chorobu?!

Film o Kráľovi Rock 'n' Rollu mal premiéru 25. mája v Cannes. Kým v Severnej Amerike a v Európe sa diváci dočkajú snímky až koncom tohto mesiaca, v Austrálii ho videli už 4. júna. Režisérom filmu je Baz Luhrmann, ktorý pochádza zo Sydney. Preto sa táto krajina dočkala slávnostného premietania skôr ako iné.

Trailer k filmu Elvis.

Práve počas nej vznikli zábery, ktoré znepokojili fanúšikov Toma Hanksa. Herec na nich totiž pôsobil vychudnuto a mal problémy ovládať svoju pravú ruku. Veľké starosti mu robilo čo i len udržať mikrofón. Chvíľkami si dokonca pomáhal oboma rukami. Video zverejnil Daily Mail.

Umelec sa počas svojho príhovoru nezabudol poďakovať publiku. „Prežili sme s vami úžasné chvíle. Na ľuďoch a celom meste je niečo výnimočné. My sme toho mohli byť súčasťou. Vaša radosť zo života s nami zostane navždy," povedal okrem iného herec.

Fanúšikovia však pri pohľade na neho neskrývali svoje obavy, ktoré dali najavo prostredníctvom sociálnych sietí. „Mám rád Toma Hanksa. Nedávno som ho ale videl v televízii a vyzeral veľmi vychudnuto. Dúfam, že je v poriadku," napísal jeden z nich na Twitter. „Akoby odrazu zostarol a schudol," povedal ďalší. Iní si zase myslia, že nejde o nič vážne. „Môže to byť len adrenalín a nervozita. Alebo bol vyčerpaný," uviedol jeden z jeho obdivovateľov. Iní sa nazdávajú, že by to mohol byť prejav začínajúcej sa Prakinsonovej choroby.