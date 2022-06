Slávny DJ sa svojej sexi snúbenice NEVEDEL NABAŽIŤ: Aha, po pláži pobehovala HORE BEZ!

Slávny DJ Calvin Harris je známy nielen svojou hudbou, ale aj vzťahmi s hviezdnymi kráskami. Medzi jeho bývalé partnerky sa radia speváčky Taylor Swift, Rita Ora či Ellie Goulding. S modelkou Aarikou Wolf sa rozišiel na začiatku tohto roka, teda v čase, keď sa spoznal so svojou súčasnou partnerkou.

Jeho snúbenica Vick Hope je televiznou osobnosťou a pracuje v britskom rádiu Capital FM. V minulosti tvorila pár so spevákom Tomom Rosenthalom alebo boxerom Anthonym Joshuom. Podľa zdrojov z okolia dvojice je už rozhodnuté aj o mieste, kde sa svadba odohrá. „Vick povedala svojim blízkym, že svadba bude na Ibize," zverejnil The Sun.

Zaľúbená dvojica trávila uplynulé dni na Ibize, kde má hudobný producent rozľahlé sídlo. Spoločné chvíle na pláži si navyše Vick užívala bez vrchného dielu plaviek. Calvin zo svojej snúbenice nevedel odtrhnúť zrak a ani ruky. Dvojica si vymenila niekoľko horúcich bozkov a dotykov. Prítomnosť ostatných návštevníkov pláže im, ako sa zdá, vôbec neprekážala.

Galéria fotiek (7) Calvin Harris a Vick Hope

Zdroj: profimedia.sk

Galéria fotiek (7) Calvin Harris a Vick Hope

Zdroj: profimedia.sk

Adam Richard Wiles, ako znie meno hudobníka, sa narodil v Škótsku a medzi jeho najznámejšie hity patria One Kiss, This is what you came for alebo How deep is your love. Len na instagrame má cez 10 miliónov sledovateľov a patrí medzi najlepších DJ-ov súčasnosti.

VIDEO: Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love