Najhľadanejší pes Hollywoodu je zrejme mŕtvy: Slávnu blondínku zdrvili slová expertov!

Byť psom slávnej Paris Hilton je priam radosť. Dôkazom je napríklad to, že jej čivava Diamon Baby bývala v "psom kaštieli" v hodnote viac ako 317-tisíc eur a nosila obojok za 40-tisíc eur zdobený diamantmi. Nedávno sa štvornohý miláčik známej pracháčky stratil... A podľa medializovaných informácií pri pátraní po ňom platila viac ako 11-tisíc eur denne rôznym odborníkom, aby ho našla.

Všetky snahy sú zdá sa márne. „Paris je zdrvená. Nevzdáva to. Avšak pomaly si začína uvedomovať, že Diamond Baby už zrejme nikdy neuvidí,” uviedol pre Daily Mail zdroj z jej blízkeho okolia.

„Nevyzerá to vôbec dobre. Bolo to masívne pátranie s veľkou publicitou. Zvyčajne takéto pátranie prináša nejaké výsledky,” dodal. Zároveň, ak by čivavu niekto uniesol, už by sa s najväčšou pravdepodobnosťou tiež ozval.

Diamond Baby podľa všetkého postihol tragický osud. „Od začiatku tu boli tieto obavy. V LA bola rekordná vlna horúčav a kojoty sa presúvali do obytných štvrtí, kde hľadali jedlo a vodu,” uzavrel človek z blondínkinho okolia. Ako Paris v súvislosti s tým prezradila, sťahovala sa a jeden zo sťahovákov zrejme nechtiac nechal otvorené dvere, keď sa čivava stratila.