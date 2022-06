Víťazka Talentu po rokoch: Z rozkošného dievčatka vyrástla brutálna krásavica!

V roku 2008 sa v švédskom talente objavila mladá, avšak nesmierne talentovaná speváčka Zara Larsson. Celú súťaž nakoniec vyhrala a dnes je z nej jedna z najúspešnejších speváčok na svete. „Vždy som vedela, že chcem byť na veľkých pódiách a zabávať čo najviac ľudí,” povedala na margo svojej kariéry v rozhovre pre reláciu This Morning umelkyňa. „Je to to, čo som vždy chcela robiť a žijem si svoj sen,” dodala.

VIDEO: Zara Larsson a jej cesta súťažou Got Talent.

Umelkyňa toho aj napriek mladému veku stihla viac než dosť. Na svojom konte má tri albumy a aj spoluprácu na piesni This One's For You, ktorá sa stala oficiálnou piesňou futbalového turnaja EURO 2016 vo Francúzsku.

Galéria fotiek (7) Zo Zary Larsson je dnes krásna a úspešná speváčka.

Zdroj: SITA

Jej nateraz posledný album „Poster Girl" vydala speváčka minulý rok. Zožal veľmi pozitívnu kritiku a teší sa dobrým číslam. „Tento album vnímam ako zbierku veľmi dobrých popových piesní. Väčšina z nich je o emóciach, ktoré prežívate počas rozchodu alebo keď stretnete niekoho nového. Je to preto, lebo sú tie najzaujímavejšie v živote." povedala Larsson minulý rok pre NME.

Veľká fanúšička Beyoncé sa považuje za feministku. Už v mladom veku je tvárou kampane, na ktorej spolupracovala spoločnosť Durex a oragnizácia RED. Jej úlohou je zvýšiť povedomie o sexuálnom zdraví a získať peniaze na liečbu AIDS v Južnej Afrike.

Zara Larsson sa už túto sobotu predstaví na LOVESTREAM Festivale, ktorý sa uskutoční v Bratislave na Tehelnom poli.