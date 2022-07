Náhla SMRŤ speváka (†41) z TALENTU: Bojoval so ZÁVISLOSŤOU!

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

NASHVILLE - Odišiel na večnosť! Nolan Neal, ktorý sa zviditeľnil účinkovaním v speváckych súťažiach America´s Got Talent a The Voice sa pred kamerami netajil tým, že zvádza boj so závislosťou. A hoci bol pred vypuknutím pandémie "čistý", teraz svoj boj s démonmi prehral...