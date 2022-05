Pikantné prianie Patejdla k Balážovej 70-ke: Najprv zaspieval Zanedbaný sex a potom... Fúúú, to čo mu zaželal?!

Olympic, Pepa Vojtek, Marta Jandová, Lukáš Addamec, Martina Schindlerová, Sagvan Tofi či Mária Čírová - to je len zlomok z mien muzikantov, ktorí prišli vzdať hold ikonickému Jánovi Balážovi k jeho okrúhlym 70. narodeninám. No a pri tejto príležitosti si takmer každý zo spevákov na pódiu zaspieval jeden z jeho hitov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Voľbou piesne prekvapil Vašo Patejdl. Ak by ste si pomysleli, že si vybral nejaký zo známych slaďákov, ste na omyle. Člen Elánu totiž zvolil pieseň Zanedbaný sex, no a pri jemne "erotickej" tematike zostal aj počas nášho rozhovoru, keď sme sa ho spýtali, čo by rád svojmu kolegovi a priateľovi poprial k jeho narodeninám. „Samozrejme, hlavne veľa zdravia. Veľa šťastia. A veľa potencie. Jak tej hudobnej, tak tej inej,” povedal so smiechom pre Topky.sk Vašo a dodal, že si praje, aby im to ako kapele vydržalo aj naďalej.

„My sme boli vždy tím a každý z nás sme sa snažili dávať tej kapele to najlepšie, čo sme vedeli a čo sme mali. Takže spolupatričnosť a snaha, aby sme boli dokonalí a aby sme to, čo robíme, robili najlepšie, ako vieme a potešili našich fanúšikov,” vyjadril sa na adresu Jána Baláža a Elánu.

No a keď sme sa spýtali, či existuje nejaký z elánovských hitov, ktorý by bez Jána Baláža nevznikol, odpoveď bola jasná. „Všetky. Všetky hity. On zo začiatku v kapele nebol. Ale odvtedy, čo bol v kapele, sme všetky hity robili spoločne. Aj aranžovali. Hoci je tam niekto ako autor či textár... Vznikli tak, že sme ich v skúšobni skúšali, každý priniesol niečo a dnes sa nedá povedať, že aká pesnička je koho,” prezradil nám.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Rovnako to však vraj platí pre všetkých zvyšných členov kapely. „Dá sa povedať, že keby tam tí členovia kapely neboli, tak by to nevzniklo. Alebo vzniklo v inej podobe a možno by tá pesnička nebola taká úspešná, ako bola,” dodal Vašo a vzápätí pre Topky.sk prezradil, aké to bolo, keď sa Ján Baláž pridal do kapely a ako sa tam dostal. Viac sa dozviete v rozhovore vyššie!

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar