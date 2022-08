Trpké PRIZNANIE hviezdnej Sharon Stone: Milenec ju opustil kvôli... Preboha! To fakt?

Známa herečka, ktorá sa preslávila filmom Základný inštinkt, v jej najnovšom rozhovore pre magazín Vogue priznala niekoľko šokujúcich informácii z jej života. Detailne priblížila obdobie po mŕtvici, ktorú prežila v roku 2001 a ktorá sa jej stala takmer osudnou. Odvtedy sa Sharon začala vyhýbať plastickým operáciám.

„Počas mojej najväčšej slávy boli obdobia, kedy som využívala botox a rôzne iné plastické vylepšenia. Potom som však utrpela masívnu mŕtvicu, ktorá spôsobila krvácanie do mozgu. Vtedy som si musela nechať vpichnúť približne 300 injekcií botoxu, aby jedna strana mojej tváre vyzerala opäť normálne," povedala herečka.

Po týchto udalostiach definitívne prehodnotila svoj vzťah k podobným zákrokom. To sa však nepáčilo jednému z jej partnerov, ktorý sa jej spýtal, či by si nechala vpichnúť botox. Sharon to jednoznačne odmietla. Tento muž, ktorého meno však neprezradila, po tejto reakcii stratil o umelkyňu záujem a ich vzťah ukončil. „Odvtedy som ho videla už len raz. Po tej debate som ho už viac nezaujímala a nechcel sa so mnou stretávať," priznala herečka.

„Myslím, že za všetky ženy môžem povedať, že je tu obrovská snaha o to, aby sme sa necítili slobodne. Práve naopak. Spoločnosť chce, aby sme sa cítili utláčané. Mne je to však jedno. Cítim, že toto obdobie je to najzaujímavejšie a najkreatívnejšie v mojom živote. Nikdy som nebola taká šťastná, ako som teraz," doplnila Sharon.