Pľuščenkova žena šokuje: Ľudia umierajú a ona... Rieši prsia a luxusné kabelky!

Každý má svoje problémy... Spory medzi Ruskom a Ukrajinou stále nijako neutíchajú a o život už prišlo veľa nevinných ľudí. Mnohé štáty, firmy a značky z celého sveta vyzývajú Rusko na zastavenie vojnovej agresie. A to napríklad aj takou formou, že ukončili svoje pôsobenie a činnosť v ich krajine. Sankciou pre Ruskou je aj to, že mnohí športovci boli vylúčení z medzinárodných súťaží.

Jevgenij Pľuščenko sa preto rozhodol usporiadať vlastnú veľkolepú šou na ľade. „Chceme podporiť našich športovcov, ktorí boli diskvalifikovaní kvôli sankciám a nedostali sa na majstrovstvá sveta. Naša šou ide mimo politiky, sme tu pre našich športovcov,” hlásala jeho manželka Rudkovská.

Avšak mnohí vnímali tento projekt práve ako veľkú podporu Putina. Už na vstupenkách bol vytlačený slogan - Za mier! Za Rusko! Za budúcnosť! V priestoroch, kde sa šou konala, bolo k dispozícii miesto pre odkazy ruským vojakom a súčasťou vystúpenia bol aj prejav politika Nikolaja Vorobajeva. Ten napríklad hlásal, aká dôležitá je svornosť a ako veľmi treba podporovať vlasť, prezidenta a všetkých, ktorí riskujú svoje životy, aby podali pomocnú ruku ľuďom tápajúcim v hrozných problémoch.

V súvislosti s tým boli krasokorčuliari vo veľkých rozpakoch. Dokonca sa nechceli objaviť na ľade a byť spájaní s Pľuščenkovou šou. Celé predstavenie kvôli tomu začalo zhruba so 40-minútovým oneskorením. Majsterka sveta z roku 2015 Jelizaveta Tuktamyševová otvorene priznala svoje rozčarovanie. „Naozaj som chcela veriť, že šport je mimo politiky, ale dnes to bolo úplne iné. Milujem krasokorčuľovanie, úprimne milujem to, čo robím, žijem tým. Chcem sa zúčastňovať súťaží, chcem korčuľovať, chcem pripravovať nové programy. Ale nechcem, aby sa výkony športovcov stali prostriedkom manipulácie a presviedčania. Som úplne zmätená,” uviedla.

V súvislosti s prominentnou dvojicou sú šokujúce aj vyjadrenia športovcovej manželky smerom k značke Chanel. Rudkovska vlastní množstvo luxusných kúskov a na ich módnych prehliadkach patrila medzi vážených hostí. Rozhodnutie Chanelu bojkotovať ruské klientky ju nahnevalo. „Som sklamaná. Investovala som obrovské peniaze do ich exkluzívnych produktov. Osobne sa poznám s majiteľom Chanelu. Som smutná a veľmi urazená,” napísala nedávno sa sieti Telegram blondínka.

Jana zároveň hlása, že ona i mnohé ďalšie ženy z Ruska sú ochotné na toto poníženie zabudnúť. „Som si viac než istá, že v budúcnosti táto značka venuje ruským ženám ich vlastnú kolekciu, pretože nás veľmi a nezaslúžene urazili. My vieme odpúšťať,” dodala.

Túžba po novej kabelke od Chanelu nie je to jediné, čo Janu trápi. Nedávno na sociálnych sieťach vo veľkom rozoberala svoje prsia. Ako priznala, v minulosti si ich už viackrát dala operačne zmenšiť. „Viem, že mnohé ženy, ktoré majú malé prsia, tak snívajú o veľkých. Ale môžem vás ubezpečiť, že ženy s od prírody veľkými prsiami chcú, aby boli malé,” povedala k tomu.