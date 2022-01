SMRŤ slávneho speváka (†74): Obklopený rodinou, ale... Príčinu TAJA!

Galéria fotiek (5) Meat Loaf

Zdroj: TASR

LOS ANGELES - Odišiel na večnosť! Americký spevák, skladateľ a herec Meat Loaf, vlastným menom Marvin Lee Aday, mal ešte množstvo pracovných plánov. Zmarila mu však ich smrť. Hviezda, ktorú preslávil napríklad aj hit s názvom I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), zomrela dnes v noci.